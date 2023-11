Prevenzione infiltrazioni criminali negli appalti: protocollo Asl - Prefettura Domani la firma tra il dg Volpe e il Prefetto Torlontano

Prevenire e contrastare le infiltrazioni nella criminalità organizzata nel settore degli appalti, anche in ambito sanitario visto che col Pnrr saranno diversi i progetti che verranno realizzati in provincia di Benevento.

Per questo, Domani 28 novembre, alle ore 12.30, presso la sede del Palazzo del Governo, il Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, dr. Gennaro Volpe, procederanno alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti.