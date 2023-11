De Rienzo (FI): "Mastella cambia nomi a strade ma trascura veri problemi" "Nelle contrade ci sono tante esigenze più urgenti della sostituzione dei toponimi"

"La Giunta Comunale ha di recente approvato l’intitolazione di una serie di strade nel quadrante nord-est della nostra città, ovvero in alcune delle storiche Contrade di Benevento. Evidentemente la toponomastica – se rapportata ai territori succitati – viene considerata un’urgenza imprescindibile, più impellente di numerose problematiche irrisolte relativamente alla precaria situazione dell’edilizia, del trasporto pubblico e delle infrastrutture delle nostre Contrade. Ad oggi sono infatti molteplici gli obiettivi da raggiungere per la tutela ambientale, la valorizzazione e la riqualificazione di queste zone, obiettivi che dovrebbero essere primari proprio in virtù delle costanti richieste di tutti i residenti: dai lavori stradali, al progetto di miglioramento e incremento dei mezzi di trasporto pubblici; dalla tutela ambientale e del verde pubblico fino al totale risanamento e ammodernamento di alcune strade.

A tal proposito, parecchie lamentele giungono in merito agli impedimenti contro i quali la popolazione residente nelle nostre contrade si imbatte quotidianamente, intralci che sembrano dimenticati o posti in secondo piano dal governo comunale, ma non dai nostri concittadini, specie da chi ha dato fiducia, due anni or sono, a questa maggioranza.

Mi sembra dunque evidente che la soluzione ottimale per rinsaldare il rapporto tra questi territori e la politica comunale non risieda nella sostituzione improvvisa di toponimi storici, ma nella progettazione di un programma di risanamento e valorizzazione coerente e fattibile. Riguardo proprio al tema dell’importanza storica delle Contrade beneventane, della loro rilevanza nella vita e nella politica comunale, mi chiedo cosa penserebbe Lamberto Ingaldi, che ad esse ha dedicato il libro La fortuna di Benevento nelle sue Contrade…" così in una nota a sua firma Massimo De Rienzo, Capo della Segreteria Provinciale di Forza Italia.