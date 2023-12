A Benevento con i Pics la riqualificazione di importati aree storiche De Pierro: un lavoro non semplice ma che produrrà importanti risultati

"Valorizzare le aree storico-artistiche per promuovere cultura e turismo".

Una scelta non semplice quella promossa dall'amministrazione Mastella come dettaglia il vicesindaco e assessore ai Pics Francesco De Pierro.

"Abbiamo dimostrato coraggio ma siamo sicuri che per la città ci sarà un grande beneficio" prosegue parlando proprio dei progetti integrati per la città sostenibile. Diversi interventi, infatti, riguardano proprio i beni storico-artistico culturali.

Oltre all'Hortus Conclusus, già ultimato, nelle prossime settimane ci sarà la svolta per Piazza Pacca, che ospita linfo point turistico; per l'area che circonda l'Arco di Traiano, per la valorizzazione dei resti dell'antica Basilica di San Bartolomeo in Piazza Orsini, per il Teatro De Simone e per l'antica cinta muraria longobarda per cui è stato messo in campo un intervento di illuminazione che regalerà un'atmosfera molto suggestiva.

"I Pics devono essere rendicontati e ultimati entro la fine di dicembre - dettaglia De Pierro- ma sicuramente non riusciremo a proporre un questo periodo tutte le inaugurazioni relative.

Stiamo però cercando di mettere a segno almeno tre inaugurazioni che dovrebbero cominciare da metà mese.

Vi rientrerebbero- annuncia- il progetto delle mura longobarde, profondamente innovativo e particolarmente suggestivo parliamo di 400 corpi illuminanti con i led per illuminare l'intera cinta muraria longobarda.

Procede serrato anche il lavoro per il lapidarium all'Arco di Traiano. Lì c'è anche da ragionare con la Soprintendenza per i reperti che andranno apposti nella teca ed è probabile la nomina di un comitato scientifico.

Prosegue serrato anche il lavoro a Piazza cardinal Pacca e quello in Piazza Orsini per la città dei Santi".

Infine conclude "Stiamo, insomma, ridando alla città ulteriore smalto. Non è stato semplice lavorare sulle zone storiche ma siamo sicuri che produrrà un ottimo risultato per la città".