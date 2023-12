Forza Italia dà il benvenuto a Rosalba De Maria Intendo dare voce alle esigenze dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro

Forza Italia dà il benvenuto a Rosalba De Maria, di Vitulano, laureata in Giurisprudenza e Psicologia, già impegnata in politica nell’alveo del centro destra.

“Sono felice di poter proseguire il mio percorso politico in Forza Italia ed al fianco dell’onorevole Francesco Maria Rubano - ha dichiarato Rosalba De Maria - il mio impegno proseguirà con ancora maggior impegno sulle tematiche che sento più vicine. Intendo dare voce alle esigenze dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro con un occhio particolare per garantire la parità di genere nei luoghi di lavoro, oltre che logicamente lottare affinché venga debellata ogni sorta di violenza di genere e ancor più nello specifico ogni violenza domestica e sulle donne” ha concluso la De Maria.

“Un’adesione che ribadisce la vicinanza del partito ai giovani e ne testimonia l’attrattività sempre crescente. Do il mio benvenuto a Rosalba De Maria e ai tanti giovani che hanno scelto di aderire al nostro partito. Sono sicuro che insieme agli amici di Vitulano guidato dal commissario cittadino Pietro Rivellini, costruiremo una proposta seria e costruttiva per il rilancio della valle vitulanese e del Sannio” ha sottolineato l’onorevole Francesco Maria Rubano, commissario provinciale di Forza Italia.