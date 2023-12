Madaro: "Nuovo piano industriale Asia: ridurre tasse e migliorare servizio" L'amministratore: "Col Pnrr progetti di rilievo"

Il nuovo piano industriale tiene conto delle risorse del Pnrr, grazie alle quali sono stati finanziati alcuni progetti di rilievo che Asia Benevento conta di portare a termine prima del 2027". Così l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, nel suo intervento questa mattina durante l'edizione Ecoforum - Comuni ricicloni organizzato da Legambiente Campania presso il museo del Sannio.

"Per la linea d’intervento A abbiamo ottenuto fondi per 4 progetti - aggiunge Madaro -: Sistema degli Ecocentri Comunali, Tarip, Ciro, 'Dal vetro alla sabbia, casa dell’acqua e mangiaplastica'. Per la linea d’intervento B le risorse del Pnrr sono destinate all’ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. In questo ambito si lavora alla realizzazione di un impianto per la lavorazione degli imballaggi multimateriale che si conta di completare entro il 2026. L'intervento, che prevede un contributo a fondo perduto di circa 3,2 milioni di euro, si è posizionato settimo in Italia nella classifica stilata dal ministero dell'Ambiente, quinto al Sud ed unico in Campania".

"Il finanziamento complessivo di oltre 7 milioni di euro - sottolinea l'amministratore unico - consentirà di supportare le azioni messe in campo insieme al Comune di Benevento per il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata anche attraverso l'applicazione della 'Tariffa puntuale sui rifiuti', sistema in base al quale la tassa sarà calcolata in base ai rifiuti prodotti e non in relazione ai metri quadri dell'abitazione. Su questo versante è attivo un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio, diretto dal professore Eugenio Zimeo, che insieme al professore Marco Consales sta portando avanti il progetto. L’implementazione è oggetto di un tavolo tecnico con il Comune di Benevento, che lavora a stretto contatto con Asia, attraverso l’Ufficio Ambiente diretto da Maurizio Perlingieri, la supervisione dell’assessore al ramo, Alessandro Rosa e con il supporto dell’assessore alle Società Partecipate Attilio Cappa".

“Gli obiettivi che intendiamo raggiungere nei prossimi anni - conclude Madaro - sono l’abbattimento dei costi di gestione, il miglioramento del servizio, la riduzione delle tasse, l’incremento del tasso di riciclo".