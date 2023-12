Ok a finanziamento per impianto a carboni attivi su pozzo Pezzapiana Mastella: "Finanziamento regionale da 1,6 milioni: grazie a De Luca e Bonavitacola"

“Con il decreto regionale che finanzia l’impianto di filtraggio a carboni attivi presso la centrale idrica a Pezzapiana potremo effettuare un investimento di 1 milione 600mila euro per risolvere, in maniera definitiva, ogni tipo di problema relativo a quel pozzo. Era necessario, nessuno in passato era intervenuto. Mi sono speso personalmente con i vertici regionali perché il progetto fosse finanziato e ora possiamo dire di avere pienamente raggiunto l’obiettivo”, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine della pubblicazione del decreto dirigenziale che formalizza il finanziamento per la centrale idrica di Pezzapiana.

“Ringrazio il presidente della Regione De Luca e il vicepresidente Bonavitacola per la sensibilità dimostrata e per avere recepito un’esigenza della città su un versante cruciale come quello dell’approvvigionamento idrico. Così come ringrazio l’assessore ai Lavori Pubblici Pasquariello e il settore che vedono ancora una volta premiato, con ingenti risorse, il lavoro tecnico-progettuale messo in campo. La cooperazione, già sperimentata in diverse occasioni efficacemente, con Ente idrico campano e Gesesa permetterà di lavorare in maniera rapida ed efficace.

A contrada Pezzapiana con i carboni attivi conseguiremo, grazie ad un sistema collaudato e innovativo come quello dei carboni attivi, un importante risultato sul versante idro-ambientale”, conclude Mastella.