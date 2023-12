Assemblea Samte: nel Sannio cala la tariffa rifiuti Ora si punta alla rifunzionalizzazione dello STIR di Casalduni

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica che l’Assemblea dei Soci della Società partecipata Samte ha approvato la tariffa rifiuti di competenza del segmento provinciale riducendo l’importo rispetto al passato.

Se, infatti, per l’anno 2022 la tariffa ammontava a € 6,66 e per l’anno 2023 a € 6,50, in sede di Assemblea Samte è ora stato stabilito che, per l’anno 2024, essa resta fissata a € 6.20.

In buona sostanza si è riusciti a far risparmiare ai cittadini sanniti € 0,46 rispetto a quanto determinato circa un anno e mezzo fa.

Tale significativa riduzione è stata possibile grazie ad un’oculata gestione e riduzione degli sprechi contemporaneamente alla riorganizzazione tecnico/amministrativa della Società che gestisce una parte del ciclo dei rifiuti della Provincia.

Ora si punta alla rifunzionalizzazione dello STIR di Casalduni e, nelle more di questa, ad una stazione di trasferenza per riavviare il ciclo rifiuti sul territorio. Ovviamente, ha osservato il Presidente Lombardi, la Provincia di Benevento e, per essa, la Samte, continuano a gestire il ciclo provinciale dei rifiuti in supplenza, al fine, anche, di tutelare il primario interesse di tutela ambientale del territorio e degli stessi cittadini.

