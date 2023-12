A Benevento stop a palloncini ad alio, coriandoli e lanterne cinesi Inquinano e creano danni agli animali. In consiglio ok anche a Dup e a variante Piano Urbanistico

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato, con ventuno voti favorevoli e otto contrati, il Dup (Documento unico di programmazione).

L'Assise ha dato via libera poi - con 22 voti favorevoli e cinque astenuti - all'adozione di una variante semplificata al Piano urbanistico comunale per la realizzazione di un parcheggio a raso di uso pubblico in località Contrada San Vito.

All'unanimità, è stato approvato l'atto d'indirizzo per disporre il divieto di rilascio volontario di lanterne cinesi, coriandoli di plastica, palloncini in gomma e similari riempiti con gas più leggeri dell’aria o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell’ambiente nonché dei nastri colorati che li trattengono.

Nella stessa seduta ok anche alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ad una variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 e all'accorpamento al demanio stradale di terreni di proprietà privata, utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente, da oltre vent’anni ubicati alla C.da Camerelle Vecchie. Via libera al riconoscimento di cinque schede di debiti fuori bilancio.