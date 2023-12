Rubano: "Vernillo sarà candidato come vicesegretario provinciale" "Stella polare per Forza Italia massima apertura e condivisione"

“Il rapporto tra Forza Italia e le altre forze politiche non è stato argomento dell’ultimo incontro dell’esecutivo, allorché si è discusso di questioni afferenti la prossima competizione elettorale delle provinciali di Benevento che vedrà sicuramente il partito confermare un dato positivo di crescita e radicamento sul territorio. – lo afferma Francesco Maria Rubano, commissario provinciale di Forza Italia in una nota a sua firma - E’ stata invece l’occasione per chiarire anche alcune questioni relative alle candidature alle elezioni provinciali, nell’ottica della massima lealtà tra dirigenti di partito. In particolare è stato chiarito con l’amico Vernillo, l’impegno del partito per la sua candidatura alle provinciali quando sarà abolita la legge Delrio e sarà nuovamente assegnata centralità agli elettori e di conseguenza ai consiglieri.

Anche nel prossimo appuntamento congressuale di Forza Italia sarà riservato adeguato riconoscimento all’impegno profuso nel tempo dal sindaco Vernillo con la candidatura alla vice segreteria con il sostegno di Claudio Cataudo e tanti amici sindaci. La mia segreteria ha sempre avuto come stella polare la massima apertura e condivisione dei processi e sono molto contento di come si sta consolidando nel territorio provinciale una nuova classe dirigente pronta per assumere un ruolo guida delle comunità. Forza Italia nel Sannio sicuramente non è da considerare una forza politica a guida familiare dove ogni confronto è svilito all’esercizio dell’obbedienza di tradizione benedettina. Per tali basilari ragioni risultiamo essere la forza politica con il più alto numero di iscritti” ha concluso Rubano.