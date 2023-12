Giorgione: "Cascone spieghi perché è andata via dal San Pio" "Dopo soli due mesi direttore sanitario lascia: ha dovere di dire veri motivi"

"Siamo all’assurdo. Il Sannio per l’ennesima volta è vittima di giochi politici che non badano all’ interesse pubblico. Le scelte personali nonché ‘organizzative’ che motivano le dimissioni della dottoressa Cascone, direttore sanitario di fresca nomina all’Ospedale San Pio, e in un tempo così veloce da fare invidia a Flash Gordon, famoso personaggio dei fumetti. Appena due mesi orsono la Cascone aveva dichiarato con modalità entusiasmante che “aveva sempre sognato di vivere a Benevento” ed a tal uopo riportò la dichiarazione “ho accolto senza indugi l’invito a giungere nel Sannio rivolto dal direttore generale Maria Morgante” - a questo punto chiamata a dare spiegazioni - “Seguirò il rigore scientifico di Gaetano Rummo e il rigore morale di San Pio”. Disse ancora la Cascone

Una partenza a parole scoppiettante ma adesso viene da chiedersi “il rigore scientifico e quello morale, come mai sono stati totalmente abbandonati in soli due mesi?”

Purtroppo il ruolo scelto non è certamente di poco conto, ma neanche possono farsi dichiarazioni dimissionarie connesse a motivi personali che, naturalmente, buttano nello sconforto i cittadini e ancor di più chi confidava nella predetta dichiarazione di rilancio. Il Pronto Soccorso del ‘San Pio’ passa dal sogno di rilancio all’abbandono. Quale è il vero motivo?

Non pretendiamo risposte da De Luca ma certamente dagli attuali organi dirigenziali del San Pio qualche delucidazione va data. A tal proposito chiederò di convocare un Consiglio Comunale aperto ove dovranno partecipare anche le professionalità della sanità.

Sarebbe più giusto spiegare le criticità che hanno indotto alla decisione della Cascone , anche per consentire alla politica di non sbagliare più nelle indicazioni o, almeno , valutare altre professionalità in grado di affrontare le problematiche del San Pio. Sarebbe giusto precisare i fatti connessi, anzi, sottostanti la scelta di dimissioni della dottoressa Cascone. Per l’importante ruolo di carattere pubblico importantissimo ricoperto ha l’obbligo morale di precisare i motivi dell’abbandono. Quelli veri. Quelli che potranno, ribadisco, far comprendere ai politici che danno indicazioni che devono smettere di giocare con la salute pubblica, bene primario per lo Stato. La dottoressa Cascone ha il dovere morale finanche di denunciare eventuali criticità che non hanno consentito di poter svolgere appieno il proprio ruolo. Da consigliere comunale di Benevento e cittadino sannita preferisco verificare chi sarà nominato a breve in sostituzione e valutare dove la Cascone assumerà lo stesso ruolo appena lasciato. Perché, a questo punto, c’è più di qualche sospetto che qualcosa non è stato raccontato.

La sanità pubblica è un diritto sacrosanto del cittadino che non merita di assistere a certe messinscena" così in una nota a sua firma il consigliere comunale di Forza Italia Gerardo Giorgione.