Masiello eletto vice presidente nazionale Coldiretti: gli auguri del Pd Il segretario provinciale dem Cacciano: "Una bella notizia per tutti il Sannio"

Eletto vice presidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello, riferimento ormai da anni dell'agricoltura sannita e campana. A Masiello gli auguri di Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Pd: «A nome di tutto il PD Sannita, esprimo le più sincere congratulazioni a Gennaro Masiello, appena eletto Vice Presidente Nazionale di Coldiretti. Una bella notizia per il Sannio e per tutte le Aree interne della nostra Regione. Il settore primario resta una chiave di volta imprescindibile dello sviluppo e della cura dei nostri territori, per di più rappresenta la sfida decisiva del lungo e poderoso processo di transizione energetica da iscrivere all’interno di una quadro di sostenibilità sociale ed economica. Siamo certi che l’impegno, la passione e la competenza di Gennaro Masiello saranno essenziali per tenere insieme le doverose esigenze locali con le altrettanto ineludibili impellenze globali.

Buon lavoro»