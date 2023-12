Asia: "Covid e influenza tra i dipendenti: possibili disservizi" "Alta incidenza di assenze per malattia"

Covid tra i dipendenti Asia: "L'Asia rende noto ai cittadini che in seguito dell’alta incidenza di assenze tra il personale operativo, dovuto all'influenza stagionale e al Covid, i servizi aziendali potrebbero subire rallentamenti o ritardi. L'Azienda è comunque impegnata a ridurre al minimo eventuali disagi e, a tal fine, ha provveduto a sospendere le ferie del personale in servizio per tutto il periodo festivo, autorizzando anche il lavoro straordinario, dando massima priorità al servizio di raccolta.

L'Asia si scusa per i possibili disagi e confida nella comprensione dei cittadini ai quali raccomanda di osservare con la massima diligenza le disposizioni relative alle modalità di esposizione dei rifiuti, in modo da snellire il servizio programmato.

Per ogni segnalazione o emergenza è attivo il numero verde 800194919, unica modalità che permette una corretta risoluzione delle criticità".