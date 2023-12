Gli auguri di Mastella. Tra invito al vaccino e annunci sulla città "Autobus gratis, museo diocesano e illuminazione mura longobarde"

Il primo cittadino di Benevento attraverso la consueta piattaforma “Sindaci in contatto” invia gli auguri ai concittadini per il Natale e per il 2023: “Auguri speciali in questo anno che spero abbia a recuperare le difficoltà del recente passato tra covid, inverno demografico tradotto con lo spopolamento, insomma speriamo che tutto vada per il meglio a partire dal prossimo anno. Serve dedizione da parte di ognuno di noi, come classe politica e non solo. Da domani , il 22 e il 23 e il 24 tutti gli utenti della città potranno andare su autobus gratis: questo sarà fatto anche il 29, 30 e 31 dicembre. Perché? Sia per evitare congestionamento di traffico in città sia per respirare meglio, sappiamo tutti che c'è la questione della qualità dell'aria. L'amministrazione sta facendo tantissimo: domani riapriremo il museo diocesano a Piazza Orsini e sono tutti invitati.

Il 27 dicembre invece alle 17 e 30 illumineremo le mura longobarde, 3 chilometri di mura illuminate: sarà bellissimo e Benevento diventerà una delle città più illuminate, anche per invogliare i turisti a venire qui.

Vi faccio tanti auguri: agli anziani come me consiglio di fare il vaccino, sia contro il covid che contro l'influenza”.