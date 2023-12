Abbate: "100mila euro per la Spina Verde dalla Regione Campania" "Grazie a un mio emendamento: ci sarà parco giochi e area fitness"

'Ho presentato lo scorso 13 dicembre un emendamento con l'obiettivo di ottenere uno stanziamento di 100Mila euro da destinare ai lavori di riqualificazione del parco 'Spina Verde' presente nel rione Libertà di Benevento. Sono molto soddisfatto che la Regione Campania abbia accolto la mia richiesta destinando tali risorse al capoluogo sannita e in particolar modo ad uno dei quartieri più popolosi e vivi della città'. A scriverlo in una nota il consigliere regionale Luigi Abbate.



Nello specifico la struttura collega l’area della chiesa 'Addolorata' a quella di 'San Modesto', passando per Via Napoli. Nello specifico si tratta della riqualificazione di un'area destinata a parco giochi con l'installazione di pavimento anti-trauma e di una dedicata al fitness con percorsi salute. E' previsto anche il rifacimento dei servizi igienici e interventi di piantumazione.



'Desidero coinvolgere anche i cittadini – aggiunge il medico beneventano - nel progetto invitandoli a partecipare attivamente con proposte e idee. Sono convinto che questi luoghi di aggregazione appartengano alla città e ai suoi abitanti. L'obiettivo – conclude – è quello, a lavori terminati, di poterlo dare in gestione ad associazioni di volontariato o privati.