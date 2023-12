Provinciali, Mastella: Noi di centro prima forza politica nel Sannio "Ribaltato trend nazionale a mani nude"

"Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale hanno riaffermato Noi di Centro come prima forza politica del Sannio: abbiamo ribaltato, da soli e a mani nude, una linea di tendenza nazionale, che ovunque vede prevalere il centrodestra che qui è dietro l'area politica che fa riferimento a me di ben 9 punti percentuali sul voto ponderato e che battiamo anche guardando al voto pro capite degli amministratori sanniti. Il Pd è lo sconfitto: li abbiamo più che doppiati. La classe dirigente dem nel Sannio mangia figli e alleati come Conte Ugolino e si auto-condanna alla marginalità e alla minoranza nelle assemblee elettive", così il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella nell'analisi del voto che ha rinnovato i componenti del Consiglio della Rocca dei Rettori. "E' lapalissiano che abbiamo i numeri per eleggere un consigliere regionale. Ma non resteremo in Purgatorio: se non si creano alleanze su uno schema serio e leale, mi candiderò personalmente alla Presidenza della Regione Campania per l'area centrista", ha concluso Mastella.