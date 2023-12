Rubano: "Uno straordinario successo per Forza Italia che elegge due consiglieri" Il deputato sannita: "Liste del sindaco di Benevento perdono consiglieri"

“Raggiungiamo uno straordinario successo per Forza Italia che elegge due Consiglieri Provinciali e si attesta alla guida del centro destra negli enti locali sanniti. Abbiamo dimostrato, seppur in una elezione di secondo livello, che quando il centrodestra marcia unito è vincente".

Così in una nota a sua firma l'onorevole Francesco Maria Rubano che rincara: "Ormai Mastella è sulla via del tramonto. Le liste del sindaco di Benevento, nonostante siano state favorite dal particolare sistema elettorale, arretrano in termini numerici, perdendo consiglieri rispetto alla precedente consiliatura e consegnando una maggioranza appesa solo al voto del partito alleato. Resta comunque un sistema elettorale contro il quale ci siamo schierati sin dal primo momento perché non si dà spazio e voce alla popolazione e siamo certi che quando al più presto ci sarà la elezione diretta Forza Italia e il centrodestra governeranno la Provincia di Benevento”