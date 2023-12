"L'ossessione anti-mastelliana stravolge aritmetica e grammatica politica" Il presidente Noi di Centro Domenico Vessichelli

"Davvero si fatica a credere come alcuni esponenti di Forza Italia possano, in colpo solo, mandare al macero tanto l’aritmetica quanto la grammatica politica: l’area Mastella con cinque consiglieri e il presidente mantiene una maggioranza automona alla Provincia, basta fare un elementare conteggio. Prendiamo atto che a Benevento si stravolgono la storia e la geografia della politica: Forza Italia arriva a rivendicare i seggi del Pd. L’ossessione anti-mastelliana continua a generare assurdità politiche. Queste follie perpetrate in nome dell’anti-mastellismo miope in realtà continuano a produrre sconfitte e una sostanziale perdita di credibilità”, così in una nota il presidente NdC Domenico Vessichelli. “Quattro partiti messi insieme hanno raccolto due consiglieri in meno dell’area mastelliana; le liste mastelliane hanno incassato la metà dei seggi in palio al Consiglio provinciale; i quattro partiti del centrodestra hanno subito un distacco di 9 punti percentuali dall’area Mastella e sono stati battuti anche nel voto pro capite degli amministratori. La loro vittoria è quella di Pirro, le loro analisi politiche sfidano addirittura il comune buon senso”, conclude Vessichelli.