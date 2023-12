Città Aperta sulle recenti elezioni provinciali: Mastella ha perso... Resta centrale il tema del rilancio delle ambizioni dell’area progressista

"Premesso che si è trattato di elezioni senza voto popolare, quindi relativamente indicative delle tendenze in atto, il dato che emerge pare evidente: l’avanzata del centro destra mette in discussione la maggioranza consiliare di cui il blocco mastelliano disponeva alla Rocca dei Rettori".

Così l'ufficio di Presidenza di Città Aperta commenta l'esito delle recenti elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento.

"È ovvio - prosegue - che siamo in presenza di uno scenario del tutto inedito con cui bisognerà fare i conti. Mastella, per il momento, si è rifugiato nella propaganda dicendo di aver vinto: in realtà ha perso un consigliere regionale, l’unico che aveva; ha perso un consigliere provinciale; e ha perso pure un consigliere comunale, peraltro fra i più attivi e preparati della sua maggioranza. Che dire? Auguri, e cento di queste vittorie.

I risultati confermano, tuttavia, anche la oggettiva debolezza dell’insediamento territoriale del Pd, e, più in generale, la difficoltà del centro sinistra di ritagliarsi nuovi e più ampi spazi di protagonismo politico: e questo indipendentemente dalle vistose incongruenze che pure si sono registrate nella composizione della lista di coalizione. C’è dunque un tema centrale- il rilancio delle ambizioni dell’area progressista- che non va accantonato frettolosamente, ma che richiede un confronto serio e approfondito, ben al di là della mera gestione delle scadenze elettorali.In questo senso Città Aperta non mancherà di offrire proposte e contributi per animare il dibattito".