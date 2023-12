Provinciali. Rubano: dati sanciscono nostra vittoria con un +300% rispetto 2021 Il deputato di Forza Italia: "In due anni hanno perso 12mila voti e un consigliere regionale"

“Ecco, questi dati sanciscono la nostra felicità per una vittoria politica del Centrodestra alle scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Benevento. Rispetto alle elezioni del 2021 registrato un incremento del 300 per cento”. Sorride con sosddisfazione il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano che questa mattina nella sede azzurra del viale Mellusi ha convocato una conferenza stampa per analizzare il voto che ha portato ad un nuovo consiglio alla Rocca dei Rettori dove Mastella mantiene la maggioranza con il presidente Nino Lombardi. Ma dalle urna emerge anche un altro dato: l'elezione di tre consiglieri con il centrodestra. I due di Forza Italia: Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta sono seduti al fianco dle leader provinciale di FI che si complimenta anche con Fratelli d’Italia per il risultato raggiunto e fa giungere un grazie al responsabile della Lega, Luigi Bocchino, per aver coordinato il tavolo della coalizione e ad Antonio Puzio di ‘Noi Moderati’.

Poi un augurio di buon lavoro a tutto il Consiglio con in testa il presidente della Provincia.

Di qui l'analisi del voto, anzi “un'analisi aritmetica con tanto di dati e numeri” ha rimarcato l'onorevole Rubano che snocciola subito i dati forniti dalle elaborazioni redatte da Fabio Solano: “Abbiamo guadagnato 19mila voti rispetto alle precedenti elezioni, Forza Italia 10mila. Un incremento del 300 per cento. La compagine mastelliana ha la maggioranza in più solo grazie ad Essere democratici, altra componente partitica che, all'epoca grazie alla 'benedizione' politica di De Luca, gli ha consentito di vincere le amministrative”.

Il deputato sannita di Forza Italia commenta poi le dichiarazioni dei sostenitori di Mastella: “Ho letto di un risultato straordinario: ma dove? In due anni hanno perso 12mila voti, un calo del 26%”.

Poi una stoccata al leader di Noi di Centro: “Con le provinciali ha perso un consigliere regionale”. Chiaro il riferimento a Luigi Abbate.

E proprio sulle regionali arriva l'affondo di Francesco Maria Rubano: “Mastella ha dichiarato che se il Pd di De Caro non si allea con lui si candida Presidente? Come fai a non sorridere? Alle prossime regionali Mastella faticherà pure a fare le liste. Teme di non riuscire a collocarsi con le altre forze politiche".

Il deputato di Forza Italia spende poi un pensiero per Francesco Farese, la cui delega all'Istruzione gli è stata revocata ieri dal sindaco Mastella: “Dispiace assistere a qualche ritorsione politica a Palazzo Mosti. Noi non abbiamo obbligato nessuno, specialmente nei nostri piccoli comuni come i nostri. Con grande sensibilità politica e rispetto abbiamo rispettato anche chi non ci ha votato o non poteva votare i nostri riferimenti di Forza Italia”.

Dal leader provinciale di Forza Italia anche un monito ai vertici della Rocca: “Chiederemo ai nostri consiglieri provinciali di svolgere un ruolo politico di grande responsabilità per le comunità. I vertici a nostro parere dovranno cambiare registro. Le risorse pubbliche vanno assegnate legittimamente tenendo conto delle problematiche che i rappresentanti dei cittadini rappresentano al presidente della Provincia o agli uffici. Ogni sindaco e ogni consigliere non dovrà sentirsi vincolato ad un'azione partitica e deve avere la certezza che la Provincia eserciti una funzione super partes”.

Fin qui l'onorevole Francesco Maria Rubano che ha poi presentato i due neo consiglieri provinciali: “La vostra consiliatura durerà poco – presto cambierà la legge e saranno i cittadini a tornare a votare per la Provincia - e non ci sarà partita perchè vincerà il centrodestra”.

“Un lavoro di squadra sinergico e condiviso e per questo ringrazio l'onorevole Rubano e tutti coloro che hanno contribuito alla mia elezione” ha esordito Anna Iacchetta che ha poi rimarcato: “Sono l'unica donna eletta nel consiglio provinciale e sarò la rappresentante di tutte le sannite”.

“Pensate cosa sarebbe questa provincia senza Forza Italia? Sarebbe un piattume, una classe politica senza stimoli” ha invece tuonato Vincenzo Fuschini. “Non è possibile che la programmazione provinciale le scelte vengano fatte davanti a un caminetto. Le scelte vanno fatte sulla necessità del territorio dimenticando la provenienza politica” ha poi ribadito Fuschini.

A Chiudere la conferenza stampa un ultimo monito di Rubano ai due neo consiglieri provinciali: “Dovete vigilare sulle partecipate, sulle consulenze affidate all'interno delle partecipate. Devono essere consulenze che servono per davvero e non che servono alla Politica. I soldi pubblici devono essere spesi con obiettività e con un codice etico che la politica dovrà attraverso di noi garantire”.