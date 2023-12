Famiglie in difficoltà. Ecco la Card "Dedicata a Te": disponibili al Comune Il codice di attivazione può essere ricevuto al Settore Servizi al Cittadino

Il dirigente del Settore Servzi sociali Gennaro Santamaria ha firmato un avviso pubblico relativo alla card 'Dedicata a te', dopo che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha comunicato la proroga dei termini per l’attivazione della carta.

"La card Dedicata a te, i cui beneficiari sono individuati dall'Inps, è uno strumento ulteriore - spiega l'assessore ai Servizi sociali Carmen Coppola - che lo Stato mette a disposizione per combattere le povertà e i fenomeni di vulnerabilità economica. In questo caso il Comune offre un supporto operativo e logistico di fondamentale importanza: invito tutti i beneficiari a ritirare il codice necessario per ritirare la card prepagata che si attiva col primo acquisto. L'Amministrazione Mastella è particolarmente attiva sul fronte della lotta alle fragilità socio-economiche e ancora ieri ricordo che sono stati prorogati al 14 gennaio i termini per avere diritto ai voucher sociali per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Sono iniziative che auspichiamo possono supportare le persone che devono fare i conti con situazioni finanziarie delicate, aggravate da una congiuntura che ha visto negli ultimi mesi salire i costi della spesa a causa dell'inflazione", conclude Coppola.

Coloro che hanno diritto alla card prepagata e non sono ancora in possesso del codice di attivazione possono riceverlo, in busta chiusa, recandosi presso il Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento (viale dell’Università, 10-Ufficio del Protocollo).

Il servizio di consegna del codice è garantito nei seguenti giorni:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30

- Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00;

Il codice è necessario per il ritiro della card prepagata che avverrà presso gli uffici di Poste Italiane, previa esibizione di documento fiscale e di riconoscimento.

Si precisa, inoltre, che l’attivazione avviene automaticamente effettuando il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024. I beneficiari che non sono riusciti a ritirare la carta entro il termine previsto del 15 settembre troveranno accreditato l’importo di euro 382,50, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, oltre la somma aggiuntiva di euro 77,20 quale buono carburante o, in alternativa, per acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Si specifica altresì che coloro che hanno già utilizzato l’importo destinato all’acquisto di beni alimentari troveranno accreditato sulla card il solo importo di euro 77,20, utilizzabile nelle modalità sopra descritte.

In ogni caso le somme accreditate dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024.