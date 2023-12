L'area eventi dell'Hortus Conclusus intitolata a David Sassoli Ok in Giunta: uno slargo a Rione Ferrovia invece intitolato a Giuseppe Alberti

La Giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha dato via libera alle delibere per l'intitolazione dell'Area Eventi dell'Hortus conclusus al politico, giornalista e già presidente del Parlamento europeo David Sassoli e di uno slargo nei pressi della Stazione ferroviaria a Giuseppe Alberti, fondatore dell'omonima azienda.

Per ciò che concerne l'intitolazione a David Sassoli il provvedimento dell'Esecutivo Mastella ne ricorda la brillante carriera prima di giornalista di straordinario acume poi di brillante e unanimemente apprezzato uomo politico, protagonista indiscusso della politica nazionale e internazionale e presidente dell'Eurocamera capace di generare sincera ammirazione fuori e dentro i confini italiani. La delibera ha poi riportato le parole che gli ha dedicato il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha scritto: 'David Sassoli era mite e coraggioso. Aveva grande forza, che proveniva dalle sue convinzioni, dai suoi ideali, radicati nella fede e maturati nelle esperienze della vita. Anche per questo era aperto all'ascolto e cercava di cogliere i segni nuovi dei tempi, considerava il dialogo un tesoro prezioso cui attingere non soltanto nei momenti di difficoltà. La sua testimonianza di correttezza e competenza nella professione giornalistica, poi di servizio, e quindi di guida, nelle istituzioni europee, costituiscono un patrimonio che è comunque ancora fra noi".

Di Giuseppe Alberti, cui è stato intitolato lo slargo attiguo all'azienda da lui fondata, si legge nel provvedimento deliberativo: "Fondatore di un'azienda che rappresenta un'eccellenza di rilievo internazionale e che ha contribuito a diffondere e promuovere l'immagine di Benevento in tutto il mondo. Le sue geniali intuizioni imprenditoriali e la sue non comuni capacità manageriali hanno consentito ai prodotti della sua azienda di conseguire risultati di elevatissimo pregio, di cui la città di Benevento ha giovato per il rilevante ritorno di immagine, notorietà e valorizzazione turistico-culturale. Ciò anche in ragione delle tanto celebri, quanto note connessioni tra la simbologia aziendale e l'identità storico-culturale di Benevento".