Mastella: "Inaccettabile recrudescenza della delinquenza nel Sannio" "Omicidio ordinato da un carcere siciliano, qui operazione Carabinieri: plauso a forze dell'ordine"

"Ho appreso dalla stampa notizie su di un’indagine della Magistratura sannita e della Questura di Benevento in ordine ad un tentato omicidio, che sarebbe stato addirittura ordinato dall’interno di un istituto penitenziario siciliano.

Nelle stesse ore anche la provincia di Benevento, in particolare la Valle Caudina, ha registrato una distinta importante operazione dei Carabinieri di contrasto alla criminalità organizzata.

Ritornano tristemente alla ribalta fatti di cronaca che evidenziano una recrudescenza della delinquenza che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare e non intendiamo in alcun modo tollerare.



La sicurezza e la giustizia sono la precondizione per lo sviluppo sostenibile di un territorio", lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"La lotta alla criminalità organizzata è un imperativo categorico per una società degna di questo nome, che consenta a tutti i cittadini di esercitare i propri diritti e le proprie libertà senza alcuna forma di condizionamento, assoggettamento o di paura.



Un plauso va, incondizionatamente, da parte mia e dell’Amministrazione che guido, alla magistratura ed alle forze dell’ordine.

Lo dico con spirito di servizio, come uomo delle Istituzioni e con gratitudine, come primo cittadino di Benevento.

Abbiamo tutti il dovere di conservare questo territorio immune dal radicarsi di ogni forma di mafia o camorra, rifiutando ogni sottovalutazione della minaccia.

Il Sannio e Benevento sono caratterizzati da una comunità operosa, onesta e fatta di valori antagonisti alla violenza ed alla prevaricazione.

Sono certo che una piena alleanza ed una forte e rinnovata convergenza tra istituzioni e società civile, ci consentirà di mantenere quell’elevato livello etico e di sicurezza, che hanno contraddistinto il nostro territorio negli ultimi decenni", conclude il sindaco Mastella.