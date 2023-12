Scuola, Matera (FdI): Grazie a impegno Valditara flessibilità su dimensionamento Così il senatore di Fratelli d’Italia, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato

'L'attuazione del dimensionamento scolastico previsto dal Pnrr non ridurrà il numero di scuole e non andrà a compromettere la qualità dell'offerta formativa. Lo avevamo già detto e i fatti ci danno ragione'.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

'Voglio esprimere la mia gratitudine al ministro Valditara per aver sostenuto, nel decreto Milleproroghe, alcune misure che consentiranno alle regioni di aumentare fino al 2,5% il numero di autonomie scolastiche tra dirigenti e direttori amministrativi per il prossimo anno, prorogando dal 30 dicembre al 5 gennaio 2024 il termine ultimo per l'approvazione da parte delle Regioni dei nuovi piani di dimensionamento. In sostanza, quindi, i dirigenti scolastici titolari di più sedi potranno essere supportati da dirigenti facenti funzione vicarie per le sedi oggetto di dimensionamento, con uno stanziamento di fondi per 21 milioni di euro. Questo consentirà una transizione ordinata, ma ribadisco che come Sannio dovevamo formulare noi una proposta univoca alla Regione Campania che invece adesso deciderà per noi che abbiamo deciso di non decidere'.