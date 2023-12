Fratelli d'Italia: "Fragassi lascia? Mille si iscrivono" Il commento del coordinamento: "Ognuno è libero di fare le scelte che ritiene"

In merito all'annuncio del mancato rinnovo della tessera di Fratelli d'Italia da parte del generale Dino Fragassi arriva il commento da parte del coordinamento provinciale del partito:



"Spiace per la decisione di Fragassi, persona valida che dal 2022 era un semplice iscritto di Fratelli d'Italia: ha legittimamente deciso di non rinnovare la sua iscrizione al partito, come legittimamente è avvenuto per altri. Parimenti va osservato che alla stessa maniera circa mille persone hanno invece intrapreso il percorso inverso, decidendo di iscriversi al partito. E' di tutta evidenza che in Fratelli d'Italia vige l'assoluta libertà di scelta: di sostenere il partito o di fare altre scelte".