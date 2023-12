Mastella traccia il bilancio: Benevento una città che cresce Il primo cittadino traccia il bilancio dell'anno appena trascorso

Una città che cresce: dall'occupazione alle scuole, dalla valorizzazione dei beni culturali agli spazi verdi. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella traccia il bilancio del 2023.

Il primo cittadino ha rivolto il suo messaggio ai beneventani ripercorrendo le opere più importanti messe in campo, negli ultimi dodici mesi, dalla sua amministrazione.

Dall'edilizia scolastica al turismo, dai beni culturali all'occupazione per Mastella il 2023 è stato l'anno della svolta per rendere il capoluogo sannita più produttivo, accogliente e affascinante.

Tra gli ultimi tagli del nastro quelli che hanno riguardato l'illuminazione dell'antica cinta muraria longobarda e il museo diocesano. Due opere realizzati grazie agli interventi Pics che hanno permesso la valorizzazione di due importanti testimonianze storico culturali.

“Un anno difficile segnato da guerre e violenze – ricorda il primo cittadino – che avanza l'auspicio di recuperare il buon senso e abbandonare gli egoismi per far crescere la comunità”.

L'obiettivo è dunque creare condizioni di crescita a partire dall'occupazione per permettere ai giovani, che tornano dopo essere stati fuori, di poter costruire qui la propria esistenza.

Il sindaco guarda anche al prossimo futuro con le prossime opere che saranno restituite ai cittadini: i lavori presso la stazione Ferroviaria, il Pattinodromo, il Parco verde che ha già annunciato sarà intitolato a Ciriaco De Mita.

Poi spera che il 2024 possa essere l'anno buono per il depuratore: “abbiamo recuperato i fondi ma purtroppo la burocrazia, ancora una volta, ci blocca. Speriamo finalmente di andare avanti. E' un'opera che farà crescere ancor di più la qualità della vita in città”.

Poi rilancia “continuerò a fare il sindaco e a lavorare per il bene della mia comunità”.