"A breve attrezzature e sanitari del ‘Pascale’ si trasferiranno a Sant’Agata" Le rassicurazioni del deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano

“Ho sentito il direttore generale dell’azienda San Pio, Maria Morgante, la quale mi ha assicurato che tra pochissime ore il Santa Maria de Liguori riaprirà le sue porte all’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale’". Così in una nota a sua firma l'onorevole Francesco Maria Rubano, vice coordinatore regionale di Forza Italia intervine per rassicurare amministratori e cittadini sulle prossime azioni per l'ospedale della Valle Caudina che serve anche un'ampia zona del casertano e che da anni attende l'attuazione del piano previsto.

"La popolazione sannita - rimarca il deputato sannita - attende con trepidazione che alle promesse di un certo ceto politico, più segnatamente quello che fa riferimento al governatore De Luca e ai suoi alleati, facciano seguito i fatti concreti. Ma stavolta sembra proprio che l’azione di pungolo messa in atto da Forza Italia con l’impegno del sottoscritto e del Consigliere Regionale Cascone, abbia avuto riscontro. La scadenza annunciata in seno al Consiglio Regionale, in risposta all’interrogazione avanzata a settembre scorso proprio dal Consigliere Regionale Franco Cascone, troverà attuazione nelle prossime ore. Questa è solo la prima battaglia avviata e ormai vinta grazie a più azioni mosse nei mesi addietro. La prossima che porteremo avanti sarà l’attuazione del Decreto 41/19 che dovrà fortificare il presidio saticulano con l’apertura di sei reparti e con il consequenziale rafforzamento del Pronto Soccorso. Questa iniziativa determinerà anche un decongestionamento del Pronto Soccorso beneventano, ridimensionando pure le criticità che si registrano quotidianamente. Abbiamo bisogno di politici che si occupano dei problemi dei cittadini senza usare il consenso solo per lucrare a vantaggio di amici e parenti. Con l’arrivo dei medici del ‘Pascale’ si creeranno condizioni attrattive per calamitare il personale sanitario necessario per istituire i reparti contemplati nel Decreto 41/19. Resteremo vigili e proseguiremo a chiedere che il Sannio sia rispettato e i sanniti possano godere dei propri diritti. Ringrazio il consigliere regionale Franco Cascone, il comitato civico, i sindaci, gli amministratori e tutti i cittadini che hanno creduto in questa battaglia senza condizionamenti di appartenenza ideologica. Ringrazio anche la DG Morgante e i dirigenti della Fondazione Pascale per aver concluso l’iter burocratico con la celerità da noi richiesta a gran voce".