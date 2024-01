Megaparcheggio, il gruppo Pd: "Ancora utenti ostaggio dei disservizi" Di seguito nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento

“Speravamo il 2023 si fosse portato via almeno alcuni dei problemi e dei disagi con cui quotidianamente - e da tempo- i beneventani sono costretti a confrontarsi. E invece dal megaparcheggio di via del Pomerio già giungono le solite segnalazioni di disservizi. “Siamo stati sequestrati” - ci raccontano gli utenti". Così in una nota il Gruppo del Partito Democratco al Comune di Benevento.

"Una vicenda, dicevamo, non nuova: prima il biglietto non rilasciato, poi la sbarra che non si alza, quindi la cassa che non riconosce il ticket. Trascorsi minuti e minuti, dopo l'ennesima telefonata al centro assistenza, finalmente l'arrivo del funzionario - non proprio di buon umore - per sbloccare l'impasse. Ci chiediamo: è questo il livello più alto di servizio che la Città riesce a garantire alla comunità e a quanti vogliano visitarla? Davvero non si può fare di più? E andrebbero anche ricordate le continue segnalazioni relative alla scarsa sicurezza del luogo. E dunque, tra i buoni auspici per il 2024 ci auguriamo l'amministrazione voglia comprendere anche la necessità di rendere la struttura del megaparcheggio accessibile, funzionale, sicura”.