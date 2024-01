Riattivazione del S. Alfonso: si restituisce il diritto alla salute ai caudini La riflessione della consigliera Anna Maria Iachetta

"Da consigliera comunale e provinciale, ma ancor prima da cittadina della Valle Caudina non posso che accogliere con estrema soddisfazione il prossimo e annunciato approdo delle strumentazioni e dei sanitari del ‘Pascale’ al Sant'Alfonso Maria de Liguori di Sant’Agata de’ Goti” ha affermato in una nota a sua firma Anna Maria Iachetta.

“Questo deve essere solo il primo passo verso la riattivazione del Pronto Soccorso dell’ospedale saticulano che tutta la popolazione si auspica ed aspetta e che sarà al servizio sia della parte telesina che di quella caudina della provincia di Benevento, nonché ausilio indispensabile per decongestionare il nosocomio beneventano. Non può che farsi un plauso deciso e convinto all’azione portata avanti dall’onorevole Francesco Maria Rubano che con impegno e tenacia è stato al fianco della popolazione locale cogliendone le istanze e facendosi portavoce in seno al Consiglio Regionale e al parlamento. Sono modalità di rappresentanza territoriale che mi hanno spinto ad aderire a Forza Italia ed ogni giorno, in ogni battaglia che condividiamo il mio convincimento si accresce” ha concluso la Consigliera provinciale Iachetta