Abc: "Nuova bocciatura per Sannio Acque: noi disponibili a confronto" Seneca: "Sarebbe saggio rivedere la scelta e optare per l'affidamento a soggetto pubblico"

Torna a intervenire col presidente Giovanni Seneca il Comitato Sannita Abc sulla questione Sannio Acque: "La nuova bocciatura della Corte dei Conti della delibera n. 17 del 23.10.2023 del consiglio comunale di Paduli, che confermava l’adesione alla società mista pubblico/privata Sannio Acque s.r.l., è una notizia che non può non avere ripercussioni in tutta la provincia di Benevento. Restiamo in attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato a censurare l’operato del comune guidato dal sindaco Vessichelli, presidente provinciale del partito mastelliano “Noi di Centro”. La nuova sentenza, però, ribadisce che l’affidamento dell’acqua ai privati è un’operazione pericolosa per gli amministratori locali. L’ostinazione del Distretto sannita EIC, contraria alla volontà popolare del referendum del 2011, non trova il favore della magistratura e neanche della popolazione rappresentata da numerosi comuni che si oppongono fermamente a questa decisione, primo tra tutti quello di Baselice che ha impugnato davanti al TAR la scelta della gestione mista.

Il Comitato sannita Abc rinnova l’appello a tutti i sindaci della provincia a non aderire a questo scellerato progetto di svendita della preziosa risorsa idrica. Non sappiamo cosa potrebbe succedere se qualche sindaco o consigliere comunale di opposizione decidesse di inviare i deliberati all’Autorità Garante per la tutela della Concorrenza e del mercato (Agcom) o all’Anac, visto che siamo in presenza di due proroghe dell’affidamento all’attuale gestore Gesesa spa, senza gara d’appalto con relative esecuzioni di costosi lavori per la gestione idrica. Ricordiamo che la proroga della concessione nel comune capoluogo scade il 31.07.2024 ed a questo punto è probabile che si debba ricorrere ad un terzo rinnovo senza procedura ad evidenza pubblica.

La soluzione più logica ed equilibrata sarebbe quella di rivedere la scelta ed optare per l’affidamento ad un soggetto totalmente pubblico, che escluderebbe il ricorso alla gara d’appalto e permetterebbe di utilizzare il lavoro già svolto sino ad ora.

Da parte nostra rinnoviamo al coordinatore di distretto Forgione la piena disponibilità al confronto, aprendo un tavolo tecnico per individuare una forma di gestione pubblica, nel rispetto della normativa nazionale vigente e del diritto comunitario, ripartendo dalla relazione presentata a margine della seduta del 25.10.2022 redatta dal professore Alberto Lucarelli, ordinario di diritto Costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli".