Iachetta e Fuschini: "Basta opacità su concorsi e colloqui per dirigenti" I consiglieri provinciali di Forza Italia: "Si revochino procedure mediante colloquio"

“Dopo le numerose cronache che i media nazionali hanno dedicato e continuano a dedicare ai numerosi e recenti concorsi svolti presso la Provincia di Benevento, si rende sempre più necessario e non più procrastinabile che gli avvisi pubblici con i quali si vorrebbe conferire incarichi dirigenziali mediante “colloquio” venissero revocati immediatamente e, eventualmente, ove fosse necessario venisse bandito un regolare concorso pubblico per titoli per un incarico di così grande responsabilità.

Tutto ciò per evitare che il sospetto ricada sulla 'moglie di Cesare'.

Tutti gli aspiranti all’incarico dovranno avere una sacrosanta garanzia: per aver diritto ad un pubblico impiego la segnalazione politica non è né necessaria né bastevole” così in una nota a firma congiunta i Consiglieri Provinciali di Forza Italia Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta.