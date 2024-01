Forza Italia: domani incontro con Fuschini e Iachetta Un momento di ringraziamento per i neo eletti consiglieri provinciali

Domani, domenica 14 gennaio, alle ore 17.00 a Benevento presso l’Antum Hotel (ex Hotel Italiano) Forza Italia festeggerà l'elezione di Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta, ma anche e soprattutto sarà l’occasione per ringraziare per la fiducia conferita al partito dal corpo elettorale. "Con i neo Consiglieri provinciali, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta, invitiamo, per ringraziare personalmente, il corpo elettorale che ha espresso la sua preferenza per Forza Italia e tutti i commissari cittadini della provincia di Benevento in rappresentanza degli iscritti per aver tributato un tale ampio consenso che pone il partito alla guida della coalizione di centrodestra negli Enti locali sanniti. - ha dichiarato l'onorevole Francesco Maria Rubano - In passato, spesso, siamo stati spettatori di partiti e politici che dopo il voto, voltavano sistematicamente le spalle a coloro da cui avevano ricevuto la preferenza. Non amiamo questa condotta. Forza Italia sarà al fianco degli elettori soprattutto a partire dal giorno dopo le elezioni".