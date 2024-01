Divieto di transito a paziente bisognosa di ossigeno: "Avvierò indagine interna" Mastella: "Comandante Municipale dovrà riferirmi: tolleranza zero va conciliata con diritto salute"

"Avvieró un'indagine interna per approfondire tutti gli aspetti della vicenda, avvenuta lungo corso Garibaldi e denunciata dal presidente dell'Ordine dei Farmacisti. Il Comandante della Polizia Municipale dovrà verificare e riferirmi poi ciò che è accaduto e le ragioni di questo episodio che ha visto coinvolta una paziente bisognosa di una cura salva-vita, quale l'ossigeno-terapia", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Mi sembra perfino ultroneo e superfluo specificare che l'indirizzo amministrativo di usare tolleranza zero verso le forme di abuso del transito veicolare in zona Unesco vada conciliato con l'esigenza, imprescindibile, di tutelare il diritto alla salute, costituzionalmente garantito e la cui priorità rispetto agli altri è un fatto tanto logico quanto giuridico", prosegue Mastella.

"A brevissima scadenza convocheró il tavolo tecnico per il riassetto dell'organizzazione dei turni delle farmacie in città e potremo affrontare serenamente le problematiche sul tappeto", conclude il Sindaco.