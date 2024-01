In Forza Italia entrano Nanni Russo e Fragassi. Rubano: "Cresceremo ancora" Il deputato lancia le nuove sfide: "Prima le Europee poi la Regione. E nel Sannio Rocca e Città"

Forza Italia rispolvera i vecchi fasti sanniti, e dopo l'elezione di due consiglieri provinciali Iachetta e Fuschini (assente per esigenze personali) festeggia in città con gli iscritti, che in totale toccano quota 2400 come spiega il deputato Francesco Maria Rubano e i nuovi ingressi, dal generale Dino Fragassi al ritorno di Nanni Russo. Tasselli importanti che tengono alte le ambizioni azzurre in provincia.

“Avremo tanto – spiega Rubano – governeremo in Regione Campania, alla Rocca dei Rettori e nella città di Benevento, e ovviamente in tanti comuni del nostro Sannio. Ma lo faremo col merito e con la qualità: se decidessi io le candidature, ad esempio, mi farei sette o otto amici e settantasette scontenti... si deciderà con le primarie, ovviamente senza abbandonare chi poi arriva secondo. Se facessi promesse che non posso mantenere non andrei lontano: non sarà così. La nostra è una presenza che cresce: coltiviamo il rapporto con cittadini ed elettori quotidianamente e non gli voltiamo le spalle, infatti siamo qui e continueremo ad esserci”.

Mentre è lanciata anche la sfida a De Luca, dopo gli attacchi di ieri al ministro Fitto: “I cittadini campani sono stanchi di un governo che bada soltanto agli interessi del caminetto e ai bisogni di Salerno o di Napoli e di un governatore che ormai è uno showman. Noi cambieremo rotta”.