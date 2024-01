Sicurezza Stradale: a Benevento il Ministro Salvini Appuntamento giovedì con un convegno sul tema

Sarà Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a trarre le conclusioni dell'incontro in programma a Benevento sul tema "Sicurezza Stradale - Un impegno per la legalità". La provincia sannita vanta purtroppo un record assolutamente negativo per quel che riguarda la sicurezza stradale, basti pensare alla 372 telesina che si conferma tra le strade più pericolose del Paese. E dunque sarà ancor più importante l'incontro in programma a Benevento il prossimo giovedì (18 gennaio) presso l'Aula Magna dell'Università Giustino Fortunato. Una iniziativa che vede insieme oltre all'Unifortunato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'Ordine degli Avvocati di Benevento e l'Aci, Automobile Club Italia.

L'appuntamento prenderà il via con i saluti del magnifico Rettore Giuseppe Acocella, del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Stefania Pavone. Previsti gli interventi di Angelo Sticchi Damiani, presidente automobile Club d'Italia, dell'Avvocato Armando Rocco, consigliere Giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di sicurezza stradale, codice della strada e diritto della circolazione stradale e di Paolo Di Marzio, Giudice della Corte Suprema di Cassazione.