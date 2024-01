Abbate: "Dimissioni da consigliere? Sì se le presenta anche Mastella da sindaco" "Ha scelto di confluire in Italia Viva, io in disaccordo ho preso altre strade"

“Dimettermi? La mia storia parla per me: l'ho fatto varie volte e non avrei alcun problema a farlo ora...lo farò se prima lo fa il sindaco Mastella”. Così Gino Abbate, consigliere regionale che torna sugli attacchi che gli sono stati rivolti da Alboino Greco dopo la sua decisione di prendere le distanze da Mastella e da Noi Campani anche in consiglio regionale.

“La scelta è conseguenza della decisione di Mastella di confluire in Italia Viva: non siamo d'accordo, gli auguriamo buon percorso politico, faremo altre strade. Se però questo scatena inciuci e cattiverie non lo posso accettare. Alboino Greco presta la faccia al ventriloquio, tutto qui: mi spiace lo faccia, ma quello che ha dichiarato cozza con le dichiarazioni fatte in consiglio comunale quando lasciò il gruppo dove era stato eletto per andare altrove, rivendicando azione amministrativa secondo coscienza e secondo il mandato elettorale”.



E Abbate insiste: “Mastella è stato eletto anche grazie al mio contributo, io grazie al suo: si faccia il passo delle dimissioni assieme e non è un problema”.



E sull'approdo al Pd: “Secondo me deve occuparsi di aree interne. Con altri consiglieri e con commissione aree interne stiamo approntando una proposta di sviluppo: ho già incontrato Floriana Fioretti che è in direzione nazionale e collaboreremo per una strategia. Se parliamo di politica ok, di inciuci no”.