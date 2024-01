De Pierro"Mastella in difficoltà? Falso. Tensioni con De Luca? Pure" Il vicesindaco: "Abbate via? Consiglieri vanno, voti restano. Io? Penso a lavorare per la città"

“Cosa accade? Nulla! I rapporti con De Luca? Ottimi”. Il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro si mostra sereno e non evita le domande sul momento politico vissuto dall'amministrazione e dal movimento mastelliano, respingendo l'immagine di un movimento in difficoltà.

“I rapporti di Mastella con De Luca sono eccellenti, di grande cordialità istituzionale e c'è anche un rapporto umano che definirei amicale. Si sentono regolarmente e normalmente... sono d'accordo con chi ha usato l'espressione “i consiglieri vanno via, i voti restano dove sono”.

Il contenitore mastelliano resta molto forte, ovunque, lo si è visto con le provinciali e siamo già pronti per le Europee e per le Regionali che si avvicinano: non c'è alcun dato di calo o difficoltà”.

E sull'addio del consigliere Abbate: “Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ci mancherebbe: non condivido però la sua decisione. Di certo c'è che Abbate i ruoli più importanti li ha avuti con Mastella. Vedremo chi avrà ragione, in ogni caso noi continuiamo ad essere una forza di maggioranza assoluta al Comune e in Provincia: Mastella è al lavoro per creare le migliori condizioni anche sul piano regionale e nazionale”.



E sulla possibilità di un'eventuale sterzata a destra De Pierro risponde: “Spetta a Mastella decidere, lui ha relazioni infinite con tutto il panorama politico nazionale a differenza di altri. Le scelte le fa lui, che sa che accanto ha una squadra che lo segue, ha fiducia in lui e nella sua autorevolezza ed è certa che arriveranno altre soddisfazioni politiche”.



Per quanto attiene al suo “peso” all'interno del movimento poi De Pierro dice: “Abbate parla di depierrizzazione? Lui scherza ma la prendo come qualcosa di positivo perché mi riconosce forza politica. La verità è che io sono mite e aperto al confronto con tutti: io non sono alla ricerca di riflettori, io cerco di adoperarmi per lavorare al meglio e far lavorare al meglio la squadra per la città. Sono lusingato di dare il mio contributo come vicesindaco, il futuro non lo conosce nessuno”.