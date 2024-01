Iannace: "Non vado nella Lega: finché Mastella fa politica resto con lui" "Zero possibilità che io passi al partito di Salvini"

"Circa alcune voci che mi vorrebbero in dialogo con la Lega o addirittura in procinto di passare a questo partito, voglio chiarire e specificare che è fantapolitica: questa possibilità semplicemente non sussiste", lo dichiara in una nota il sindaco di San Leucio del Sannio, consigliere provinciale ed esponente di Noi di Centro Nascenzio Iannace.

"E' lontano anni luce dalla mia cultura personale e della mia storia politica che dopo essermi candidato ed essere stato eletto a dicembre, alla Provincia, in una lista di chiara impronta mastelliana io possa passare il mese dopo ad un'altra formazione politica: ci sono zero possibilità che ciò accada.

La cosa si riduce ad elementare semplicità: fino a quando Clemente Mastella farà politica, io sarò al fianco di Clemente Mastella. Come diceva un vecchio quiz, questa è la risposta definitiva", conclude Nascenzio Iannace.