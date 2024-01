Rubano: "Faremo le primarie per scegliere i candidati di Forza Italia" "Il partito sarà aperto a tutti: non amiamo quelli chiusi che ragionano a giochi fatti"

“Uno dei punti all’ordine del giorno nel dibattito del Congresso delle idee in programma sabato a Telese Terme sarà indubbiamente l’individuazione della classe politica che dovrà rappresentare il nostro territorio nelle prossime tornate elettorali,” ha affermato l’onorevole Francesco Maria Rubano. “Forza Italia ha scelto di affidarsi alle primarie per scegliere i candidati che poi rappresenteranno il partito nelle sfide che ci attendono per le prossime elezioni provinciali, regionali e parlamentari e quindi per la Camera e per il Senato. Apriremo ancor più le porte del nostro partito a tutte le esperienze e alle sensibilità del nostro Sannio. Tutti potranno legittimamente concorrere a realizzare un percorso di importante responsabilità. Si esprimerà la base in modo democratico per scegliere quei candidati che maggiormente saranno considerati rappresentativi delle istanze e dei bisogni della gente. Coloro che parteciperanno alle primarie e arriveranno secondi saranno democraticamente e diversamente gratificati, come già accade in altri contesti democratici modello. Non amiamo un partito chiuso laddove i giochi per Provincia, Regione, Camera e Senato siano già chiusi. Vogliamo un partito aperto, competitivo laddove si candida chi esprime capacità programmatiche e consenso.” ha concluso Rubano, vice coordinatore regionale di Forza Italia.