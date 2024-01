Salvini: "Con autonomia differenziata sanità uguale da Treviso a Benevento" "Nel progetto ci sono i livelli essenziali di prestazione"

"Oggi la sanità della Campani è pari alla sanità della Lombardia? No. In questa proposta di legge" sull'autonomia differenziata, "che non hanno letto, ci sono i livelli essenziali di prestazione (Led) che significa che per la prima volta nella storia viene applicata la costituzione: tutti i cittadini italiani da Treviso a Benevento dovranno per norma avere gli stessi livelli di prestazione, cosa che oggi non è quindi è un passo in avanti". Lo ha spiegato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad Agorà. "Autonomia significa scommettere sui politici bravi e se a Napoli si lamentano gli stessi politici che non hanno fatto una mazza per 30 anni, cade la mazza", ha sottolineato il vicepremier.