Già generale dell'Arma, Fragassi responsabile sicurezza Forza Italia Campania La nomina del coordinatore regionale Fulvio Martusciello

“Dino Fragassi, generale dell’Arma dei Carabinieri in congedo, già presidente del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio, è il nuovo responsabile sicurezza e immigrazione di Forza Italia in Campania”.

Ad annunciarlo è il coordinatore regionale degli azzurri campani Fulvio Martusciello.

“Sulla strada della sua apertura alle categorie, alle professionalità e alle competenze - ha rimarcato Martusciello- Forza Italia conta sull'apporto qualificato del generale Fragassi per un contributo di idee e di proposte sulla sicurezza a Napoli e in Campania e sulla emergenza immigrazione.

Siamo orgogliosi di arricchire della sua esperienza l’organico dei dirigenti di Forza Italia della Campania”, ha concluso il coordinatore forzista.