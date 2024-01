Sanità nel Sannio: urge tavolo di confronto L'intervento di Antonio Cappello del dipartimento sanità di Forza Italia Giovani del Sannio

“Come già riferito nei giorni scorsi da Fiorenza Ceniccola, coordinatrice di Forza Italia Giovani del Sannio, si fa sempre più necessario e urgente un tavolo di confronto comune per sanare quella che sembra essere diventata una vera piaga nel Sannio: la questione sanità. Medici e personale sanitario esausti, ambulanze senza medico a bordo, pazienti che non possono sentirsi al sicuro e perdono fiducia nelle istituzioni".

Così in una nota Antonio Cappello del dipartimento sanità di Forza Italia Giovani del Sannio.

"Si rischia di violare un diritto fondamentale e inalienabile, quello alla salute. È fondamentale che la classe dirigente inizi a percorrere due strade: una con vedute lungimiranti, che renda meno gravante e più attrattivo per medici e specialisti lavorare nel Sannio, magari anche instaurando importanti collaborazioni con le università della regione; una seconda strada più immediata, con servizi di reperibilità efficienti e ben pensati.

Un altro piano vantaggioso può essere quello di creare un’intensa cooperazione con le strutture private del territorio. Il privato, in tutte le sue forme, nasce per supportare e per aiutare il pubblico, né per sostituirlo, né per percorrere strade divergenti e contrastanti.

La regione, capitanata da De Luca, sta massacrando le strutture sanitarie private, attuando un circolo vizioso che non può fare altro che gravare non solo sulla sanità, ma anche sull’economia e sul tasso di occupazione. Sarebbe altresì fondamentale, invece, un confronto serio su come i privati possano, in questo periodo storico palesemente difficile, sopperire alle mancanze, mettendo loro in condizione di poter fornire massime prestazioni” conclude Antonio Cappello.