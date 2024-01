LIVE| Salvini a Benevento tra sicurezza, Diga e politica Il ministro delle infrastrutture in città

È a Benevento il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per un convegno su Sicurezza Stradale e Legalità all' Università Giustino Fortunato.

Resterà nel Sannio anche per una visita alla Diga di Campolattaro, tra le maggiori infrastrutture al centro del Pnrr.

Occhi puntati sull'incontro anche per le eventuali dinamiche politiche nel Sannio con spifferi che vogliono elementi di spicco mastelliani vicini alla Lega.

E il sindaco Mastella nel dare il benvenuto al ministro dice: "Lo saluto con simpatia. Con lui ho avuto momenti di asprezza, ma sono contento di vederlo. Approfitto per chiedere della Caserta Benevento, che non arriva a Benevento però, abbiamo Telese Caianello che ancora non parte, né primo né secondo tratto. Vorrei ci fosse impegno per fare aprire lavori. Chiedo al ministro di intervenire. Anche sui limiti, con multe su multe per autovelox. Serve una iniziativa italiana forte in Medio Oriente: sono cattolico e pacifista ma si tratta di difendere dignità del paese. Italia faccia iniziativa serie a livello europeo, altrimenti ci fregano. Ponte sullo stretto? Sono d' accordo. Non sono d' accordo su autonomia differenziata invece, perché frega il Mezzogiorno, Salvini valuti"

Interviene anche il Sindaco di Calvi Armando Rocco: "Sicurezza Stradale importante: Salvini ha previsto un cambiamento. Prevedendo educazione stradale e anche formazione degli agenti"

In aggiornamento