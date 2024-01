Salvini: "Ho enorme stima di Barone. In cinquanta pronti a entrare nella Lega" Il ministro: "Faremo in modo che la Lega sia il primo partito di centrodestra in Campania"

“Ci sono cinquanta amministratori pronti a entrare nella Lega. Barone? Ne ho enorme stima”. Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, risponde alle domande relative al momento politico che vedrebbe la Lega in fase di ampliamento sul territorio “Ma non chiamatela campagna acquisti eh, quella spero che la faccia il Milan”.



Cinquanta amministratori pronti per la Lega

Cinquanta amnistratori dunque, stima per il presidente Asi Luigi Barone e una Lega che punta a fare “liste fortissime per le prossime elezioni Europee e diventare a breve il primo partito del centrodestra in Campania”. Anche di qui la visita a Benevento, per il convegno sulla sicurezza stradale all'Unifortunato ma pure per aprire le braccia accoglienti della Lega al Sannio: in platea in mattinata gli alti dirigenti regionali Zinzi e Nappi, i referenti locali Armando Rocco e l'avvocato Luigi Bocchino. C'è Gianfranco Ucci, c'è il sindaco di Apice Pepe che tuttavia è attento uditore di tutti gli appuntamenti sul territorio e poi ovviamente le istituzioni con Nino Lombardi e il sindaco Mastella. Con quest'ultimo stavolta il clima è cordiale: il sindaco rintuzza su Telesina, Benevento – Caserta, autoveloxm ribadendo contrarietà all'autonomia differenziata e sui temi internazionali e va via. Salvini replica piacione “Stavolta non mi ha fatto la multa. La maglia del Benevento l'ho ancora in ufficio in ogni caso”.

Telesina: presto buone notizie

E poi la questione infrastrutture: “Sulla Telese – Caianello ci metto tutto il mio impegno. Sono entrato al Ministero e ho trovato un sacco di opere commissariate ferme in tutta Italia da nord a Sud. Conto di tornare a Benevento con buone notizie a breve. La diga di Campolattaro? Una delle nostre opere più importanti che servirà a dare acqua a buona parte del Mezzogiorno. L'acqua serve a tutti: è merito di tutti questo risultato che si è raggiunto sul territorio, anche di chi c'era prima”.