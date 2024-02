Catullo (Forza Italia): "Fortore abbandonato, urge intervento per la Statale 52" La denuncia di Pasquale Catullo, Coordinatore di Forza Italia per la Valfortore

“Ancora una volta dal Fortore ed in particolare dai comuni di San Bartolomeo in Galdo e Castelvetere in Valfortore siamo costretti a denunciare lo stato di degrado e di abbandono in cui versano le nostre strade".

Così Pasquale Catullo, Coordinatore di Forza Italia per la Valfortore che prosegue "C’è preoccupazione per la frana venutasi a creare sulla Strada Provinciale 52 che collega San Bartolomeo con Castelvetere. L’attraversamento, attualmente in condizioni di precarietà, è garantito da un ristretto passaggio che potrebbe essere cancellato dall’avanzamento della frana. Su questa strada sono fermi i lavori di rifacimento appaltati. Dal Fortore chiediamo nuovamente e con voce ferma e decisa l’intervento urgente della Provincia per una strada molto importante in quanto collega i due comuni ma anche altri centri del Fortore abbandonati dalle scelte dell’attuale maggioranza provinciale. A tal proposito attiverò anche gli amici Consiglieri provinciali Fuschini e Iachetta affinché si facciano portavoce dell’istanza territoriale e ringrazio l’onorevole Francesco Maria Rubano che dimostra il suo costante interessamento per il Fortore”.