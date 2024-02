"Per la prima volta due farmacie aperte di domenica a Benevento, gran risultato" Mastella: "Ottima notizia, si concretizza lavoro di squadra con Medici, Farmacisti e Asl"

"Per la prima volta oggi, domenica 4 febbraio, sono due le farmacie aperte in città. Un'ottima notizia. Si concretizza così un lavoro di squadra e di efficace collaborazione istituzionale tra Comune, Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici e Asl che due settimane fa culminò in un Tavolo tecnico a Palazzo Mosti. Con due aperture diurne nei festivi, c'è un reale potenziamento dell'assistenza farmaceutica in città e una riduzione sensibile del rischio di file e disagi.

Ringraziamo l'Ordine dei farmacisti, l'Ordine dei Medici e l'Asl per la sensibilità dimostrata e siamo soddisfatti del risultato raggiunto grazie ad una intelligente interlocuzione", è quanto scrivono in una nota il sindaco Mastella e il delegato alla Sanità De Lipsis.