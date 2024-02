Sanità, FdI Fortore: concorso regionale esclude Sannio, logica contro territorio il Coordinamento Fratelli d’Italia del Fortore: non è previsto nessun posto per l'ASL di Benevento

'È stato bandito il 22 gennaio scorso, con decreto n. 38 della Giunta regionale della Campania, un concorso unico regionale per selezionare 319 Dirigenti Medici in Medicina di Emergenza e Urgenza per le Aziende Sanitarie della Campania".

Ad affermarlo in una nota il Coordinamento Fratelli d’Italia del Fortore, che prosegue: "La cosa grave che salta subito all'occhio è che, leggendo il bando, non è previsto nessun posto per l'ASL di Benevento. Come al solito, si esclude il Sannio a beneficio di altre province della Campania, in un momento in cui la sanità a Benevento fa fatica.

Per fortuna, sono previsti 13 posti per l’ospedale di Benevento ma nulla per l’azienda sanitaria locale, nonostante il grido di allarme lanciato dal Direttore generale a proposito delle carenze per il servizio del 118 per il quale a fronte dei 84 medici previsti l'ASL ne ha solo 48, con evidenti difficoltà ad assicurare i medici sulle ambulanze. Questa terra non può essere sempre la cenerentola della Campania, chiediamo di tenere conto delle necessità della provincia di Benevento. Abbiamo l'impressione che la Regione Campania non agisca nell'interesse del territorio, per questo chiediamo l'intervento dei due consiglieri regionali sanniti che appartengono alla compagine di governo regionale. Successivamente - conclude la nota - avremo certo modo di approfondire come sono stati fatti gli accordi sul dimensionamento scolastico, sulle strutture di emergenza nei comuni nonché sull'ubicazione delle automediche sul territorio".