Diga Campolattaro, Fuschini (FI): "Ci sia rispetto istituzionale per territori" Il consigliere provinciale: "Non faremo sconti: vigileremo perché opere abbiano ricadute per Sannio"

“Non sappiamo se quella che si vede in fondo al tunnel è la luce o una allucinazione, ma è certo che la data per l’avvio delle opere per l’utilizzazione delle acque della diga di Campolattaro è sempre più prossima. – così in una nota a sua firma Vincenzo Fuschini, Consigliere Provinciale di Forza Italia - Come sempre succede, al confronto istituzionale necessario e doveroso tra i vari soggetti titolati a sedersi al tavolo per la definizione degli interventi, Regione Campania, Provincia di Benevento e Consorzio di Bonifica Sannio – Alifano, cerca si sostituirsi la politica che troppo spesso tende a bypassare le ragioni del territorio per far prevalere le regioni delle marchette elettorali. Noi di Forza Italia – guidati dall’onorevole Francesco Maria Rubano - vigileremo affinché la programmazione e la progettazione degli interventi di realizzazione delle condotte irrigue e di potabilizzazione avvengano secondo il già citato criterio di criticità e vocazioni territoriali e non già sulla base della rappresentanza partitica dei territori interessati né, tantomeno, assisteremo impassibili, alla maretta istituzionale di Regione e Provincia, rispettivamente a guida PD e Noi di Centro, a svantaggio del Consorzio di Bonifica e, soprattutto, degli agricoltori le cui richieste oggi sono quanto mai legittime e reali. Questo è il nostro modo di stare vicini al territorio, agli agricoltori e non far perdere questo importante treno per scelte di parte e non condivise” ha concluso Fuschini.