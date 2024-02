Pd: "Trasferimenti e cambi di mansione a Palazzo Mosti: dipendenti preoccupati" Il gruppo consiliare: "Così si compromette anche la qualità dei servizi ogfferti ai cittadini"

Il Gruppo consiliare del Pd di Benevento interviene sul caso dei dipendenti di Palazzo Mosti: "Ancora una volta registriamo preoccupazioni da parte del personale dipendente di palazzo Mosti, fra trasferimenti e cambi di mansione. Una situazione che sta generando non solo malumori ma che molto probabilmente finirà a suon di carte bollate, visto il sacrosanto diritto a difendersi di chi ritiene siano stati lesi i propri diritti. Scenario che produrrebbe (o più verosimilmente produrrà) ulteriori debiti fuori bilancio e conseguenti aggravi sulle casse comunali.

Sorge anche un problema relativo alla qualità dei servizi: trasferire personale che per anni si è dedicato ad una mansione in un ufficio che si occupa di tutt'altro può comportare inevitabilmente una compromissione dell'efficienza della macchina amministrativa, oltre che una serie di disservizi alla cittadinanza.

Il gruppo consiliare PD non può che schierarsi con i lavoratori colpiti da vere e proprie ingiustizie, assicurando che verificherà la corretta applicazione della normativa a tutela dei diritti dei lavoratori".