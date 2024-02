Mastella: "A Roma con De Luca dirò che sono contro guerre tra istituzioni" "Il Governatore mi ha chiesto di partecipare. Fitto? Trovata disponibilità, anche se..."

Sindaci in campo per la manifestazione contro l'autonomia differenziata: folta la schiera che partirà dalla Campania per piazza Santi Apostoli, dall'Anci con Marino, ai sindaci della Rete Recovery Sud al primo cittadino di Benevento Mastella che dovrebbe essere anche tra i relatori: “Io andrò, perché sono contrario all'autonomia differenziata: noi siamo il primo Comune che ha deliberato contro questo disegno di legge che squilibra ulteriormente il paese con differenze enormi dalla scuola alla sanità. De Luca mi ha chiesto di andare ma esprimerò la mia idea , che è quella di evitare conflitti esasperati nelle istituzioni. Le Guerre puniche ho detto sempre che durano fino a un certo punto, dopodiché bisogna passare all'arte diplomatica e ad andare avanti nella direzione più giusta per l'interesse dei cittadini.

E Mastella ieri ha partecipato anche all'incontro con Fitto sui fondi Fsc, sebbene l'esperienza gli suggerisca prudenza : “Mi hanno chiesto di partecipare con altri sindaci e l'ho fatto: da Fitto ho trovato una grande disponibilità poi bisogna verificare se quello che dice Fitto è vero, se è vero quello che dice De Luca, se è verosimile quel che dicono entrambi. L'unica cosa è confrontarsi tra di loro e anche attraverso i sindaci e la loro partecipazione arrivare a una soluzione condivisa”.