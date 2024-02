Cacciano a Matera: "Lo ringrazio per la sensibilità, ma su autonomia ha torto" Il segretario Pd: "Apprezzo correttezza: ma il territorio conta di più della ragion di partito"

“Il Senatore Matera mi chiama in causa in merito alla manifestazione di Roma sull'autonomia differenziata.

Prima di entrare nel merito, mi preme ringraziarlo per la solidarietà che mi rivolge nella sua nota rispetto alle gratuite offese del Coordinamento di Forza Italia. Apprezzo la correttezza e la sensibilità visto anche il particolare contesto.



Quanto alla manifestazione: la strada tracciata dal Governatore De Luca è non solo corretta ma doverosa.

È obbligo di cittadino difendere il Sud dagli attacchi di un Governo che lo sta svendendo con un progetto scellerato, una truffa a tutti gli effetti dei cittadini meridionali.

Matera, che prima di essere Senatore è stato a lungo un apprezzato sindaco nella sua comunità, conosce benissimo la situazione: sa bene che quella legge, se passasse così com'è, sarebbe una definitiva sentenza di condanna per i nostri territori. La cruda e tragica verità è questa, il resto è contorno e tentativi di deviare dalla realtà.

Al Senatore Matera perciò dico: c'è ancora tempo per ammettere che quel disegno di legge, che non finanzia i livelli essenziali di prestazioni e trattiene al nord l'enorme mole di risorse del residuo fiscale, di fatto annienta il Sud. Da uomo di partito non posso che comprendere la ‘ragion di partito’, ma c'è qualcosa che conta di più: il proprio territorio, la comunità che ti ha votato... con l'autonomia differenziata e il blocco dei fondi Fsc il Governo di Destra-Centro li sta tradendo e mortificando”.

Lo dichiara il segretario provinciale del Pd, Giovanni Cacciano